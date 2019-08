Boizenburg : Ausflug auf die Insel Sylt

Spannende Ferientage erleben derzeit 19 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren und fünf Betreuer auf der Insel Sylt.

von svz.de

06. August 2019, 05:00 Uhr

Spannende Ferientage erleben derzeit 19 Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren und fünf Betreuer auf der Insel Sylt. Den einwöchigen Ausflug an die Nordsee organisiert der Verein „Süße Hilfe “ mit Unterstützung der Boizenburger Firmen Sweet Tec und Toffee Tec.

Gleich nach der Ankunft im Schullandheim in Rantum gab es für die Gruppe eine große Überraschung: Sonja und Oliver Schindler, das Unternehmerpaar der Firma Sweet Tec, nahm die Kinder in Empfang. Eine Schiffstour zu den Seehundbänken und nach Hörnum sowie eine Erlebniswanderung beim Sonnenuntergang waren die ersten Höhepunkte.

Wattwandern, Baden und ein Ausflug zur Vogelkoje stehen noch auf dem Programm, ebenso wie ein Besuch der Fußballschule Rummenigge. Denn diese findet zeitgleich auf der Insel statt.

Am Freitag wird die Gruppe zurück in Boizenburg erwartet. Denn am Montag beginnt das neue Schuljahr.