Nahe Wittenburg : Wohnhaus brennt in Boddin

Nach Angaben der Polizei gebe es einen Verletzten.

Boddin | Aktuell brennt in Boddin nahe Wittenburg in der Perliner Straße ein Wohnhaus. Es soll nach bisherigen Informationen durch die Polizei einen Verletzten geben. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Mehr Informationen in Kürze. ...

