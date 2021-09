15-Millionen-Euro-Investition : Grundstein für Zarrentins Vorzeigehotel gelegt

Großes Richtfest am Mittwoch Nachmittag. Mitte 2023 soll das neue Hotel mit 45 Zimmern, Veranstaltungsräumen und einem großen Saal fertig sein.

Zarrentin | Mitten in der gewaltigen Baugrube der künftigen Tiefgarage des Seehotels ist am Mittwoch Nachmittag groß gefeiert worden. Eugen Block persönlich legte als Chef der gleichnamigen Gruppe den Grundstein für das Vorzeigeprojekt in der Schaalseestadt. Das Seehotel mit seinen 45 Zimmern, 44 Plätzen in der Tiefgarage, Restaurant, Veranstaltungsräumen und ...

