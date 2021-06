Biosphaerium Elbtalaue : Kleine Biber überraschten Tierpfleger in Bleckede

Nach gut fünf Jahren hat das Biberpärchen im Informationszentrum des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue zum ersten Mal Nachwuchs bekommen.

Bleckede | Damit hatte er wohl gar nicht mehr gerechnet. Umso größer dürfte also seine Überraschung gewesen sein. Denn als Tierpfleger Sven Schulze Mitte vergangener Woche in den Biberbau im Biosphaerium Elbtalaue in Bleckede schaute, entdeckte er dort nicht wie gewohnt zwei, sondern gleich vier Biber. „Das Bleckeder Biberpärchen hat erstmals im Alter von sieben...

