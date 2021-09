Putziger Biber-Content : Biosphaerium Elbtalaue ist die Heimat einer Biberfamilie

Im Biosphaerium Elbtalaue wurden zwei kleine Biber geboren. Sie machten die siebenjährigen Alttiere zu „späten“ Eltern.

Bleckede | Die Überraschung war laut Dörthe Grimm vom Biosphaerium Elbtalaue in Bleckede groß, als bereits vor knapp drei Monaten zwei kleine Biber in der Einrichtung das Licht der Welt erblickten. Die Tragezeit sei bei Bibern nämlich kaum ersichtlich. Traurig war aber niemand über diesen Zuwachs. Der Weg in die Selbstständigkeit „Die letzten Wochen haben ...

