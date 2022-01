Einsatz auf der A24 : Baum stürzt auf den Standstreifen

Der Sturm am Sonntagabend ließ einen Baum auf die Autobahn stürzen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle.

Bandenitz | Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Sturmschaden ausrücken. Eine Baumkrone war auf den Standstreifen der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg gestürzt. Um die Gefahrenquelle zu beseitigen, sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bandenitz und der Feuerwehr in Hagenow im Einsatz gewesen. Facebook Iframe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.