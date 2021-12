Schlepperkorso an der Elbe : Die bunte Trecker-Karawane zu Weihnachten

Am Mittwochabend werden wieder Hunderte Zuschauer bunt beleuchtete Ackerschlepper im Amt Neuhaus bewundern. Start ist um 17 Uhr in Wehningen

Neuhaus | Am Mittwochabend treffen sie sich wieder in Wehningen am Elbdeich, um von dort aus in einem großen und meist auch sehr bunten Zug durch große Teile des Amtes Neuhaus zu ziehen. Die Rede ist von den Bauern, die wieder eine große Trecker-Karawane veranstalten. Start ist am 22. Dezember um 17 Uhr, danach geht es auf der B 195 entlang in Richtung Neuhaus....

