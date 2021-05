Baden in Hagenow : Stadt bereitet Saisonauftakt für das Naturbad vor

Nachdem die Landesregierung grünes Licht signalisiert hat, könnte das Naturbad in der Bekow in der kommenden Woche öffnen. Die dann geltenden Corona-Regeln müssen aber noch im Detail geklärt werden.

Hagenow | Gute Nachrichten für Freunde des Naturbades in der Bekow in Hagenow: Auch wenn die Temperaturen aktuell nur die Wenigsten zu einem Sprung ins kühle Nass verleiten dürften, bereitet die Stadtverwaltung derzeit die Öffnung des Bades vor. „Es gibt einen Fahrplan der Landesregierung was die Freibäder angeht. Laut diesem Plan soll es möglich sein, sie ab d...

