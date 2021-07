Badeverbot für Tiere : Badegäste ärgern sich über Pferde im See in Neuhaus

Sowohl Hunde als auch andere Tiere dürfen in dem See nicht baden. Nicht nur Schilder weisen auf das Verbot hin, auch Bürgermeister Andreas Gehrke macht es noch mal deutlich.

Neuhaus | Für einiges Aufsehen sorgte bereits am Sonntag ein Pferdegespann am Neuhauser Badesee zwischen den Orten Neuhaus und Rosien. „Da waren tatsächlich welche, die mit ihren Pferden dort abends baden waren“, berichtet ein Badegast. Er persönlich findet das unangebracht. Zumal rund um den See zahlreiche Schilder darauf hinweisen, dass nicht einmal Hunde hie...

