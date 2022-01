Unfall in Lübtheen : Auto gestohlen und gegen Baum gesetzt

Mit einem gestohlenen Fahrzeug ist am Sonntag ein Unfall in Lübtheen verursacht worden. Die Insassen flüchteten.

Lübtheen | Mit einem gestohlenen Auto ist am frühen Sonntagmorgen in Lübtheen ein Verkehrsunfall verursacht worden. Das offenbar mit zwei Personen besetzte Fahrzeug kam kurz nach Mitternacht in der Jessenitzer Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Insassen, bei denen es sich um zwei junge Männer geh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.