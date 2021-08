Bandenitz/Stolpe: Auto überschlägt sich bei Starkregen

von svz.de

16. August 2021, 13:43 Uhr

Bei Starkregen hat sich am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr auf der BAB 24 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow geriet plötzlich ein PKW ins Schleudern, der sich in weiterer Folge mehrfach überschlug und neben der Autobahn zum Stehen kam. Dabei erlitt der 33-jährige deutsche Fahrer leichte Verletzungen. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf ca. 8.000 Euro geschätzt wurde.