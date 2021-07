Artenschutz in Lehsen : Fünf Ringe für kleine Schleiereulen

Das Projekt „Levenwerder“ in Lehsen ist erfolgreich. Schon das zweite Jahr in Folge ziehen Schleiereulen im alten Feuerwehrschlauchturm ihre Jungen auf.

Lehsen | Mit jedem neuen Tritt hinauf auf der Leiter wird es deutlicher. Für Augen und Nase. Der Schlauchturm des alten Feuerwehrgebäudes in Lehsen ist bewohnt, das zeigen nicht nur die Exkremente an, sondern auch die gelinde ausgedrückt nicht unbedingt frische Luft im oberen Drittel des Gebäudes. Doch genau so haben es sich die Initiatoren des Projektes „Leve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.