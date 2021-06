Amt Neuhaus : Ausstellung zur Hartholzaue nach Neuhaus gewandert

Sonderausstellung der Loki-Schmidt-Stiftung „Wilder Wald am großen Fluss“ wurde eröffnet und ist bis Oktober zu sehen.

Neuhaus | Lenzen hatte schon das Vergnügen. Auch Bleckede war schon eine Station und Dömitz soll es bald sein. Aber jetzt ist die Sonderausstellung der Loki-Schmidt-Stiftung „Wilder Wald am großen Fluss“ erst einmal in Neuhaus zu sehen. Um genauer zu sein, im Haus des Gastes, dass auch die Heimat des Archezentrums Amt Neuhaus ist. Hier wurde sie am Sonntag feie...

