Arbeitslosenstatistik Hagenow : Keine Winterflaute am Arbeitsmarkt spürbar

Gute Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region Hagenow im Februar. Quote lag bei 4,9 Prozent und ist damit besser als im gesamten Landkreis.

Hagenow | Von Winterflaute keine Spur, der milde Winter hat die Arbeitslosenzahlen in der Region weiter sinken lassen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4.9 Prozent, noch vor einem Jahr hatte sie bei 5,9 Prozent gelegen. Laut Veronica Sohra vom Arbeitgeberservice der Bundesagentur werden in der Hagenower Region aktuell vor allem Arbeitnehmer im gewerblich-technisch...

