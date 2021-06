Kameraden im Amt Zarrentin : Apothekerin Brigitte Cerannowski spendet Schnelltests für Feuerwehren

Die Feuerwehren im Amt Zarrentin starten wieder mit Diensten und Übungen. Da kommt die Spende von 400 Schnelltests gerade recht, denn noch sind nicht alle Kameraden geimpft.

Zarrentin | Das breite Lächeln von Zarrentins Wehrführer Jens Arndt war sogar unter seiner Maske gut zu erkennen, als er in dieser Woche die Beutel mit den gespendeten Corona-Schnelltests in der Klosterapotheke abholen konnte. Apothekerin Brigitte Cerannowski hatte mit so viel spontaner Begeisterung des sonst sehr zurückhaltenden Wehrführers auch nicht gerechnet....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.