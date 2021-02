Altenpflegeheim in Lübtheen : Anni Best macht die Hundert voll

Jubilarin im Altenpflegeheim Lobetal muss ihren Geburtstag nicht alleine feiern.

Kurz nach dem 1. Weltkrieg geboren, im zweiten Weltkrieg geheiratet, zwei Kinder groß gezogen, immer hart in der Landwirtschaft gearbeitet und schließlich mit einer guten Gesundheit gesegnet: Das ist die Lebensgeschichte von Anni Best, die am Freitag im...

