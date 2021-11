Amt Neuhaus : Neuer Gemeinderat gründet sich in Marathonsitzung

Die konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Amt Neuhaus erforderte von den Gästen viel Geduld. Gut vier Stunden saßen die neuen Ratsmitglieder zusammen.

Neuhaus | Das war schwierig! Nicht nur für die neuen Ratsmitglieder, sondern auch für die Gäste. Wer eine kurzweilige, zeitlich knackige konstituierende Sitzung des Rates der Gemeinde Amt Neuhaus erwartet hatte, wurde am Donnerstagabend jedenfalls enttäuscht. Denn: Was in anderen Gemeinden an anderer Stelle schon mal in einer halben Stunde über die Bühne geht, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.