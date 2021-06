Flusstourismus : Neuer Kanuverleih Albia-Kanu öffnet in Neu Darchau

Am Freitag starten Christian Schneider und Sigurd Elert mit ihrem Kanuverleih. Zunächst bieten sie zwei Touren an – die eine führt von Hitzacker und die andere von Damnatz nach Neu Darchau.

Neu Darchau | Die Vorfreude ist Christian Schneider und Sigurd Elert sofort anzumerken. Sprechen sie über ihr gemeinsames Projekt, gibt es für sie kein Halten mehr. So fasziniert sind sie von „Albia Kanu“. Unter diesem Namen betreiben sie nun in Neu Darchau einen Kanuverleih an der Elbe. Ein weißer Fleck auf der Karte Angefangen hat alles vor fast genau einem...

