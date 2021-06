Zurück in die Heimat : Ala Laubach hat Boizenburg gen Russland verlassen

Schweren Herzens entschloss sich die gebürtige Russin dazu, der Elbe nach mehr als 20 Jahren wieder den Rücken zu kehren. In Boizenburg hat sie sich viel ehrenamtlich engagiert, auch in der Bibliothek.

Boizenburg | Jetzt mögen die ersten Tränen bei Ala Laubach schon wieder getrocknet sein. Ist sie doch seit dem 10. Juni zurück in ihrer Heimat Russland. Bei ihrer Tochter, ihren Enkeln und Urenkeln. Einfach hat sie sich diese Entscheidung allerdings nicht gemacht. Zu viele schöne Sachen hat sie nämlich auch an einem anderen Ort erlebt. Um ganz genau zu sein – in B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.