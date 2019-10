Aktuelle Warnung : Enkeltrickbetrüger in der Region unterwegs

Innerhalb von drei Stunden gingen drei Anzeigen bei der Polizei ein.

von svz.de

10. Oktober 2019, 19:05 Uhr

In der Region Hagenow sind aktuell sogenannte Enkeltrickbetrüger unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstagnachmittag gaben sich demnach bisher unbekannte Anrufer als Angehörige aus und versuchten so an Bargeld zu gelangen.

Die Angerufenen bemerkten jedoch den Schwindel und meldeten diesen bei der Polizei. Innerhalb von drei Stunden gingen drei Anzeigen bei der Polizei ein.

Die Polizei warnt vor weiteren Betrugsversuchen und rät zur besonderen Vorsicht.