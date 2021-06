Aktion in Lassahn : Landwirte begrüßen Touristen mit bunten Plakaten

Mit einer Banneraktion wollen Bauern auf ihre wichtige Rolle für Umwelt und Natur aufmerksam machen.

Lassahn | In Dömitz an der B 195, bei Boizenburg an der B 5 aber auch in Lassahn an der Dorfstraße werden Menschen, die das Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern besuchen, seit neuestem von bunten Plakaten begrüßt. Dahinter steckt eine Aktion des Bauernverbandes MV. Dieser hat im gesamten Bundesland rund 200 dieser Banner aufgestellt. Sie sollen zum einen die Ur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.