Ärztestandort Boizenburg : Boizenburg will Ärzten den Teppich ausrollen

Harald Jäschke, Boizenburgs Bürgermeister, will sich für eine bessere ärztliche Versorgung einsetzen. Während an der KMG Klinik in Boizenburg Großinvestitionen getätigt werden, sieht es bei Arztpraxen schlechter aus.

Boizenburg | In Boizenburg wird derzeit über die ärztliche Versorgung diskutiert. Denn während die Klinik immer mehr investiere, würde es immer weniger Arztpraxen geben. So beauftragten die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung den Bürgermeister, bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung darauf hinzuwirken, die ambulante ärz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.