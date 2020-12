Adventsrätsel : Vom Fliesenwerk zu einem „Flügelbau“

Die Fliesenwerke sind den Lesern auf vielfältige Weise bekannt. Heute suchen wir ein Denkmal, das viele Betriebe säumen

von Nadine Schuldt

22. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Hagenow | "In dem Adventsrätsel wird das Boizenburger Fliesenwerk gesucht", sagt Anneliese Peters. Das Fliesenbild auf dem Foto sei über der Bücherei zu finden, ergänzt Peters. Sie habe in den Fliesenwerken von 1980 bis 1983 im Büro, in der Abteilung Absatz gearbeitet, erzählt sie. Die Fliesen seien überall hin, beispielsweise nach Schweden, Holland und in die BRD, exportiert worden. Sie musste dem jeweiligen Fahrer stets die Frachtpapiere ausreichen, durfte mit ihm aber kein privates Wort wechseln, erinnert sie sich an die Zeit.

Auch Inge Kwoll hatte beim Fliesenwerk zu tun, war dort über 20 Jahre Erzieherin in der Kindertages- und Wochenstätte. Der Betriebskindergarten der Fliesenwerke habe eine Kapazität von 100 Plätzen, in der Wochenstätte wurden 25 Kinder betreut. In der Wochenstätte blieben die Kinder auch über Nacht und waren erst am Wochenende zu Hause. "Viele Mütter waren damals alleinstehend", erinnert sich Kwoll. Die Erzieher mussten dementsprechend in Früh-, Spät- und Nachtschicht in der Wochenstätte arbeiten.

Wolfgang Lorenz hat zwar nicht in der Fliesenfabrik gearbeitet, wohnt jedoch in Boizenburg. "Es gibt ein schönes Fliesenbild vom verstorbenen Künstler Lothar Scholz an der Rudolf-Tarnow-Schule", sagt Lorenz. Wenn man aufmerksam durch Boizenburg spaziere, könne man viele "Fliesenbilder" in der Altstadt entdecken. So sei unter anderem eines am Fliesenmuseum verbaut und auch eines in Fiefhusen, einer kurzen Straße in Boizenburg. Die fünf Häuser dieser Straße seien im 19. Jahrhundert vom großen Stadtbrand verschont geblieben. An einem Haus sei später mit Fliesen der Stapellauf eines Binnenfahrgastschiffes angebracht worden. Sieglinde Knoop kann sich dagegen noch an den Werksverkauf in dem Betrieb erinnern. "Auch heute gibt es dort noch schöne Fliesen", sagt sie.

In unserem heutigen Rätsel suchen wir eine Stadt, die sich seit vielen, vielen Jahren durch die Mühle auszeichnete. Auch heute ist das Bauwerk noch am Stadteingang zu sehen. Welche Stadt suchen wir?

Wer die richtige Antwort weiß, kann heute in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 0388361088232 anrufen. Unter allen Anrufern verlosen wir eine kleine Aufmerksamkeit.

