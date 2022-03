Unfall bei Wittenburg : Lkw prallt auf A24 gegen Schilderwagen der Autobahnmeisterei

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei war auf der rechten Fahrspur geparkt, weil dort ein verunglückter LKW geborgen werden musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Schaden: 30.000 Euro.

Wittenburg | Das hat ordentlich gescheppert: Ein Lastwagenfahrer ist am 21. März auf der Autobahn 24 bei Wittenburg in ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Lesen Sie auch: Fahrer angetrunken: Laster kippt auf A24 in den Graben Bei dem Zusammenstoß entstand laut ersten Schätzungen ein Sachschaden in H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.