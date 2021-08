60 Jahre Mauerbau : Boizenburg, der Schnittpunkt von zwei getrennten Leben

Hans Harder und Dietrich Schopen drückten in Boizenburg zusammen die Schulbank. Während der eine seinen Weg in der DDR ging, musste der andere für seine Opposition gegen das Regime ins Straflager nach Russland.

Boizenburg | Der Mauerbau vor genau 60 Jahren ist in vielen geschichtlichen Erzählungen ein Einschnitt. Über das, was am 13. August 1961 in Berlin geschah, ist viel geschrieben und gesprochen worden, und dieser Tag gilt als Symbol für die endgültige Teilung von Ost und West. Der Mauerbau vor genau 60 Jahren ist gerade für die Menschen in der Elbregion allerdings a...

