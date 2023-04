Ob Zug oder Auto: Was Westmecklenburg pendeln jeden Tag viele zur Arbeit. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Arbeitsmarkt in Westmecklenburg Trotz hoher Spritpreise an der Tankstelle: Zahl der Pendler klettert auf Rekordniveau Von Mayk Pohle | 05.04.2023, 15:59 Uhr

Hohe Spritkosten und all die Krisen zwischen 2021 und 2022 haben Zehntausende Pendler in Westmecklenburg nicht in die Heimat zurückgebracht. Wohin es sie zieht.