Synagoge Hagenow Windros unterwegs macht Lust auf das Folk-Festival in Schwerin Von Silke Roß | 08.09.2023, 15:19 Uhr Zum Abschluss des Abends traten alle Musiker zusammen auf Foto: Silke Roß

Am Vorabend des Schweriner Windros-Festivals treten traditionell bereits einige Künstler in der Alten Synagoge in Hagenow auf. Dabei inspiriert der Ort die Musiker oft zu einem ganz anderen Programm.