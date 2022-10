Die A24 zwischen Hagenow und Wöbbelin in der Nähe der Unfallstelle. Von Wildzäunen gibt es hier weit und breit keine Spur. Die Wildschweinrotte konnte ungehindert auf die Autobahn laufen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Wildunfälle auf Autobahnen Wildschweinrotte auf der A24: Fünf Fahrgäste hatten Glück Von Mayk Pohle | 05.10.2022, 14:59 Uhr

Auf der A24 hätte es am 5. Oktober zu einer Katastrophe kommen können, als zwei Fahrzeuge in eine Wildschweinrotte fuhren. Mit einem Wildzaun in dem Bereich hätte es diesen Unfall mit großer Sicherheit nicht gegeben.