Fertig, Hagenows Feuerwehr war schnell am Parkhaus und konnten den kleinen Brand löschen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Feuerwehreinsatz Hagenow Kokelei im Parkhaus am Penny-Markt ging glimpflich aus Von Mayk Pohle | 24.11.2022, 13:58 Uhr

Aufregung am Donnerstagvormittag in der Hagenower Innenstadt. Aus dem Treppenhaus des Parkhauses am Penny-Markt stieg Qualm auf.