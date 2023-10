Am 2. November 2018 änderte sich Helen Sasses Leben von Grund auf. „An dem Tag schlug ich die SVZ auf und fand einen Artikel über Petra, die zu Patrick wurde“, erzählt sie. Da habe sie das erste Mal erfahren, dass es mehr Menschen gibt, die sich so wie sie in ihrem Körper nicht zu Hause fühlen. „Ich habe immer in den Spiegel geguckt und fühlte mich fremd“, erinnert sich Helen Sasse aus Hagenow. Geboren wurde sie in einem männlichen Körper und wuchs unter dem Namen Eddy als Junge auf.

„Meine Kindheit war nicht so schön, denn mein Vater war Alkoholiker und ein harter Mann“, erzählt sie. Er habe sich einen Sohn gewünscht, der sich prügelt und rauft und mit anderen Jungs um die Häuser zieht. Helen fühlte sich aber immer zu Mädchen hingezogen, sie liebte Mode, beschäftigte sich gerne mit Frisuren und war ihren Freundinnen immer ein willkommener Spielpartner. „Ich habe mir aber nichts dabei gedacht“, erinnert sich Helen Sasse.

Pubertät als Trans-Frau: „Ich fühlte mich furchtbar“

Als sie in die Pubertät kam, entwickelte sich ihr Körper allerdings ganz anders, als der ihrer Freundinnen. „Ich konnte mit niemandem darüber reden, aber ich fühlte mich ganz furchtbar, weil bei mir keine Brüste wuchsen und ich einen Bart und eine tiefe Stimme bekam“, erzählt sie. Jeder Blick in den Spiegel war eine Enttäuschung, denn je männlicher sie aussah, desto weniger erkannte sie sich wieder. „Ich mochte diesen Körper nicht und wollte nicht so aussehen“, beschreibt sie ihren damaligen Gemütszustand.

Helen Sasse heiratete und bekam mit ihrer Frau zwei Kinder

Dennoch fand sie sich mit ihrem Körper und dem Leben als Mann ab und tat, was die Gesellschaft als normal definierte. „Ich lernte einen Beruf und heiratete eine Frau, mit der ich zwei wunderbare Kinder bekam und ein Haus baute“, berichtet Helen Sasse.

So fühlte sich Helen Sasse als Transgender

Dennoch war das Gefühl, nicht „echt“ zu sein, immer da. „Ich hatte Depressionen, war ständig krank und es ging mir schlecht“, erinnert sie sich. Als die Kinder erwachsen waren und auszogen, schlüpfte Helen heimlich immer öfter in ihr weibliches Leben, sie schminkte sich und trug Frauenkleider.

Natürlich blieb das ihrer Frau nicht verborgen, und für diese brach eine Welt zusammen. Nachdem Helen über den Zeitungsartikel mit Patrick Kontakt aufgenommen hatte, sammelte sie Informationen zum Thema Transidentität und bekam dann auch von ihrem Hausarzt die Bestätigung, dass sie im falschen Körper lebt. „Angeblich liegt das an einer medizinischen Spaltung in der embryonalen Entwicklung“, erläutert sie.

Die Auswirkungen sind jedenfalls vergleichbar mit dem Gefühl, vom eigenen Spiegelbild überrascht zu sein, weil man zum Beispiel eine neue Frisur hat oder einen Fleck im Gesicht. „Nur, dass dieser Moment des Nicht-Erkennens sich immer wiederholt“, beschreibt Helen Sasse.

Selbsthilfegruppe unterstützt Transgender-Menschen in MV

Mittlerweile lebt Helen Sasse allein in Hagenow. „Obwohl meine Frau und ich uns weiter gut verstehen, konnte sie nicht mit mir als Frau weiter unter einem Dach leben“, sagt Helen, die dafür großes Verständnis hat. „Ich weiß ja eigentlich seit 61 Jahren, dass ich eine Frau bin“, erzählt sie. Sie genießt den Kontakt zu Kindern und Enkeln und engagiert sich in der Unterstützung von Transgender-Personen.