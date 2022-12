Gute Stimmung bei einer der letzten Weihnachtsrock-Veranstaltungen. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Weihnachtsrock nach zwei Jahren Pause In Hagenow wird es richtig rockig zum Fest Von Mayk Pohle | 21.12.2022, 16:36 Uhr

Zwei Jahre war zu Weihnachten Ruhe in Hagenow, jetzt ist „Rock in Hagenow“ wieder am ersten Feiertag am Start.