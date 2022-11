Die Orgel in Hagenow wurde von Wolfgang Nußbücker gebaut und 1994 eingeweiht Foto: Silke Roß up-down up-down Adventsmusik in Hagenow Weihnachtslieder singen und hören in der Stadtkirche Von Silke Roß | 29.11.2022, 16:16 Uhr

Die Stadtkirchengemeinde in Hagenow lädt zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein. Am 3. Dezember werden in der Kirche weihnachtliche Orgelstücke und Lieder zum Mitsingen erklingen.