Ein Baggerfahrer saniert und begradigt hier die Ufer der Rotenfort, eines kleinen Nebenflusses bei Redefin. Das Ganze dient auch dem Hochwasserschutz. FOTO: Mayk Pohle Fluss-Sanierung bei Redefin Hier wird die „Rotenfort“ wieder ins richtige Bett gebracht Von Mayk Pohle | 02.06.2022, 18:33 Uhr

Abseits der B 5 und nahe der Wildbahn bei Redefin läuft in diesen Tagen eines der großen Sanierungsprojekte des Wasser- und Bodenverbandes Boize-Sude-Schaale an. Zunächst kümmern sich die Fachleute um das kleine aber wichtige Flüsschen Rotenfort. Das bewahrt als Nebenarm der Sude das Dorf Redefin vor Überschwemmungen. Doch die Ingenieure um Verbandschef Andreas Schwebs haben in der Region noch viel mehr vor.