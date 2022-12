Im Sommer konnten die Moraaser Hühner frei laufen - falls das wegen der Vogelgrippe nicht mehr geht, kommen Folienzelte. Foto: Silke Roß up-down up-down Geflügelpest Im Landkreis LUP Was tun Hühnerhalter, wenn die Vogelgrippe kommt? Von Silke Roß | 05.12.2022, 13:46 Uhr

Das Auftreten der Vogelgrippe in nahezu allen Landkreisen in MV besorgt Geflügelhalter in der Region. Kommerzielle Tierhalter wie zum Beispiel Tino Blättrich von Glücks-Ei Moraas geht daher auf Nummer Sicher.