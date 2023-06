Apotheker Philipp Aude macht mit seinem Team beim Protestag mit. Es müsse sich einige ändern, wenn die Apotheken weiter überleben sollen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Protesttag Apotheke Vellahner Apotheker: „Es kann so nicht mehr weitergehen!“ Von Mayk Pohle | 13.06.2023, 15:13 Uhr

Wenn am Mittwoch fast alle Apotheken in der Region schließen, ist die Vellahner Apotheke auch dabei. So wie es derzeit läuft, könne es nicht weitergehen, meint Inhaber Philipp Aude.