Cornelia Neumann und Veronika Reichel bemühen sich darum, Geschichte in ihren verschiedenen Facetten abzubilden. Das ist nicht immer spannungsfrei. Foto: Silke Roß up-down up-down Gedenken und erinnern in Hagenow und Wöbbelin Unbequeme Denkmale in MV – Wem gehört die Geschichte? Von Silke Roß | 24.05.2023, 17:54 Uhr

Überall in Mecklenburg-Vorpommern stehen Denkmale und Gedenkstätten. An bestimmten Tagen rücken manche in das gesellschaftliche Bewusstsein, manche bleiben unbeachtet und immer wieder werden Gedenkstätten vergessen oder abgebaut. Aber: Darf man so mit der Geschichte umgehen?