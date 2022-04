Dorina Carmohn freut sich über die Abschiedsgeschenke ihrer Vereinskollegen. FOTO: Silke Roß Vereinssportlehrerin geht in Ruhestand Turnverein Hagenow verabschiedet Dorina Carmohn Von Silke Roß | 11.04.2022, 10:52 Uhr

Am 1. November 1991 fing Dorina Carmohn im Turnverein Hagenow als Vereinssportlehrerin an. Genau 30,5 Jahre später verabschiedet der Verein sie in den Ruhestand.