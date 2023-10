Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: am kommenden Wochenende findet in Goldenitz bei Hagenow das erste offizielle „Traktor-Pulling“, auch als Trecker Treck bekannt, statt. Veranstalter ist ein Privatteam um Arien van Pas.

Er selbst ist schon seit Jahren im Traktor-Pulling-Sport aktiv. Nun wagt er den nächsten Schritt, mit einer eigenen Veranstaltung zu. „Dies ist logischerweise mit viel Organisation und Arbeit verbunden, Unterstützung hält er dabei vor allem von seiner Familie und Freunden. Bis zum kommenden Wochenende ist auch noch vieles zu erledigen. Die Aufregung auf die bevorstehende Veranstaltung steigt mit jedem Tag und auch die Nervosität, dass alles wie geplant läuft“, berichtet Lukas Mallmann, der zum Unterstützerteam gehört.

Wie weit wird der Bremswagen gezogen?

Mit den ersten anreisenden Teilnehmern wird bereits am Freitagabend gerechnet, offizieller Beginn der Veranstaltung ist dann am Sonnabend um 11 Uhr. Mallmann: „Es ist definitiv für Jung und Alt was dabei. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Natürlich stehen vor allem die Traktoren im Vordergrund, von klassischen Oldtimern, über moderne Schlepper bis hin zu extra für diesen Sport auf- oder umgebauten Traktoren mit bis zu über 1000 PS. Höhepunkt dieses Wochenendes wird sicherlich das Nightpulling am Sonnabendabend mit anschließender Open Air Party sen“.

Auch am Sonntag wird in Goldenitz einiges geboten

Am Sonntagmorgen geht es dann bereits um 11 Uhr wieder los. „Wir freuen uns auf ein spannendes, unvergessliches Wochenende mit vielen ebenso begeisterten Besuchern“ so der Veranstalter Arien van Pas. Ein großes Dankeschön gilt bereits jetzt schon allen Helfern sowie den Sponsoren.