Hier wird dem „Wauwi“ der kleinen Liesbeth genauso geholfen wie den beiden Teddys und dem Einhorn „Olaf“. Oberarzt Dr. Martin Bader nimmt sich fachmännisch der geduldigen Patienten bei der „Teddy-Sprechstunde“ an. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Arzt mit Stofftierdiplom Teddy-Sprechstunde im Hagenower Krankenhaus Von Mayk Pohle | 10.02.2023, 15:34 Uhr

Mit dieser speziellen Sprechstunde will das Klinikpersonal die Hemmschwelle für Kinder senken. Was an dem Tag noch geplant ist.