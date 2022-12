Erlebnistanz-Trainerin Petra Kamilli (l) und Jana Horn, die Leiterin des Tanzstudios in Hagenow, haben das neue Angebot gemeinsam ausgetüftelt. Foto: Silke Roß up-down up-down Schnupperkurs Erlebnistanz Tanzstudio Hagenow startet neues Angebot für Generation 50plus Von Silke Roß | 27.12.2022, 12:53 Uhr

Fröhliche Musik mit internationalem Flair, Bewegungsfreude und Spaß in der Gruppe – das verspricht der Kurs Erlebnistanz, den Petra Kamilli bald im Tanzstudio in Hagenow anbieten will. Der erste Termin steht schon fest.