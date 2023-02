Foto: Silke Roß Brauchtum und Tradition Strohkirchens Junggesellen feiern traditionell Faslam Von Silke Roß | 25.02.2023, 18:07 Uhr

In Strohkirchen sind seit 1882 die Junggesellen für das Austreiben des Winters zuständig. Am Vormittag von Faslam oder Fastnacht ziehen sie traditionell von Haus zu Haus und am Abend laden sie das ganze Dorf zum Ball. Am vergangenen Sonnabend hat das so gut geklappt, dass der Winter noch im Tagesverlauf aufgab.