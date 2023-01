Malina spielt Würfel-Mini-Golf in der Stadtbibliothek Hagenow Foto: Silke Roß up-down up-down Stadtbibliothek Hagenow Würfeln zum Auftakt des 100. Jubiläumsjahres der Bücherei Von Silke Roß | 07.01.2023, 12:32 Uhr

Vor 100 Jahren eröffnete in Hagenow die erste Volksbücherei. Für die Stadt ist das ein Grund, in diesem Jubiläumsjahr besondere Veranstaltungen rund um die Zahl 100 anzubieten. Den Auftakt machten am vergangenen Sonnabend die 100er Würfelspiele.