Sven Hoffmann vom Bauhof, Bürgermeister Thomas Möller und Bauamtsleiter Dirk Wiese vergegenwärtigen sich die Planungen zum neuen Spielplatz am Eichenweg FOTO: Silke Roß up-down up-down Für junge Familien Stadt Hagenow baut neuen Spielplatz am Eichenweg Von Silke Roß | 11.08.2022, 10:03 Uhr

Direkt am Neubaugebiet Apothekerkamp in Hagenow investiert die Stadt in einen neuen Spielplatz. Damit kommen die Bauherren den Wünschen der vielen jungen Familien nach, die sich dort angesiedelt haben.