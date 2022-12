Benjamin und Mathilda leben auf Hof Birkenkamp. Da Kühe keine Fluchttiere sind, stecken sie den Böller-Stress besser weg als andere Arten Foto: Silke Roß up-down up-down Hagenow und Zarrentin So reagieren Weidetiere auf Knaller und Feuerwerk an Silvester Von Silke Roß | 27.12.2022, 09:37 Uhr

Zum Jahreswechsel darf in diesem Jahr trotz Engpässen in den Krankenhäusern wieder ohne Einschränkungen geknallt werden. Was heißt das für Weidetiere und ihre Halter?