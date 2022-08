Auch für die neuen Rekruten eine Herausforderung, die Holzwand muss mit der Ausrüstung überwunden werden. Die richtige Technik ist hier enorm wichtig. FOTO: Mayk Pohle up-down up-down Bundeswehr-Grundausbildung in Hagenow Bei sengender Hitze geht es für angehende Soldaten über die Hindernisbahn Von Mayk Pohle | 15.08.2022, 14:06 Uhr

Mehr als 70 Menschen aus ganz Deutschland lernen gerade in Hagenow in drei Monaten das Soldatenhandwerk. Einen Ansturm an Freiwilligen erleben die Hagenower wegen des Krieges deswegen aber noch nicht.