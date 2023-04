Menschen mit Mobilitätseinschränkung sind ohne barrierfereie Zugänge von Vielem ausgeschlossen (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer up-down up-down Städtebau und Stadtentwicklung Senioren- und Behindertenbeirat Hagenow fordert Barrierefreiheit Von Silke Roß | 04.04.2023, 16:02 Uhr

In ihrer jüngsten Sitzung forderten die Mitglieder des Hagenower Senioren- und Behindertenbeirats die Stadt auf, noch stärker an die Belange von mobilitätseingeschränkten Menschen zu denken. So seien Ampelanlagen seit langem kaputt und Fußwege so uneben, dass Rollatornutzer Umwege in kauf nehmen müssen.