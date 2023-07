Tilda und Ludwig haben von Physiotherapeutin Claudia Petersen viel über den menschlichen Körper gelernt. An der Hand von Knochen-Oskar zeigt Tilda die Knochen Foto: Silke Roß up-down up-down Projekttage Schüler der Evangelischen Schule Hagenow lernen Berufe kennen Von Silke Roß | 10.07.2023, 17:29 Uhr

Die Schüler der Evangelischen Schule in Hagenow beschäftigen sich in der Woche vor den Sommerferien mit Berufen. Zwar steht die Berufswahl für sie noch nicht an, aber sie entwickeln so ein Verständnis für die Existenz von Arbeitsfeldern und lernen verschiedene Tätigkeiten kennen und wertschätzen.