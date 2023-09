An diesem Sonntag, 17. September, endet die Badesaison in Hagenow. „Ab Donnerstag soll die Sonne aber nochmal Vollgas geben, sodass die nächsten Tage für einen Sprung vom 3m-Turm zur verdienten Abkühlung einladen“, heißt es in einem Facebook-Post der Stadt Hagenow.



Die Freibadsaison 2023 sei wieder sehr erfolgreich gewesen, so die Verwaltung in Hagenow. Die Rettungsschwimmer der Stadt Hagenow sowie den Ehrenamtlichen der Hagenower Wasserwacht sei es zu verdanken, dass in dieser Saison wieder rund 120 Schwimmstufen im Freibad abgenommen worden seien.

Auch die Hagenower Bundeswehr bilde intern im Freibad aus, das Angelcamp erfreue sich zudem immer größerer Beliebtheit, heißt es weiter.