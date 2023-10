Mit Bildergalerie Gammeliner Oktoberfest dauerte bis in die Morgenstunden Von Silke Roß | 15.10.2023, 11:59 Uhr Stefan Schütze und Marissa Büge entschieden die Wahl der strammsten Wade und die des schicksten Dirndls für sich Foto: Silke Roß up-down up-down

Rund 100 Gäste feierten in Gammelin ein Oktoberfest. Damit konnte der Dorfclub sich über ein nahezu ausverkauftes Haus freuen. Bis in die frühen Morgenstunden tobte der Saal in der Pension Hauptstraße 24.