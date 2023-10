Großprojekt an der Grundschule Richtfest in Gammelin: Mit viel Engagement und Hartnäckigkeit zur eigenen Turnhalle Von Theresa Franz | 06.10.2023, 19:29 Uhr Beim Richtfest wurde vor allem eins klar: Die Turnhalle ist ein Gemeinschaftsprojekt. Foto: Theresa Franz up-down up-down

Die neue Turnhalle an der Grundschule in Gammelin nimmt Form an. Dass die Halle in dem kleinen Dorf gebaut wird, haben viele gemeinsam möglich gemacht.